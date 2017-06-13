Италия

Вратарь Ювентуса Нето, уставший быть вторым номером при Джанлуиджи Буффоне, может перейти в Валенсию.

Голкипер Ювентуса Нето, понимающий, что пока в Старой Синьоре играет Джанлуиджи Буффон, он обречен быть дублером легендарного вратаря, задумался о смене клуба.

А после того, как Бьянконери начали переговоры с Войцехом Щесны, бразилец окончательно решил покинуть Турин.

Одним из вариантов продолжения карьеры Нето назывался Наполи, однако Tuttomercatoweb уверяет, что сам голкипер уже начал переговоры с Валенсией.

В сезоне-2016/2017 Нето провел за Ювентус 14 матчей во всех турнирах.