Вратарь Ювентуса Нето, уставший быть вторым номером при Джанлуиджи Буффоне, может перейти в Валенсию.
Нето, Getty Images
13 июня 2017, 19:17
Голкипер Ювентуса Нето, понимающий, что пока в Старой Синьоре играет Джанлуиджи Буффон, он обречен быть дублером легендарного вратаря, задумался о смене клуба.
А после того, как Бьянконери начали переговоры с Войцехом Щесны, бразилец окончательно решил покинуть Турин.
Одним из вариантов продолжения карьеры Нето назывался Наполи, однако Tuttomercatoweb уверяет, что сам голкипер уже начал переговоры с Валенсией.
В сезоне-2016/2017 Нето провел за Ювентус 14 матчей во всех турнирах.