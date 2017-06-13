Италия

Руководство Болоньи официально подтвердило, что нападающий Симоне Верди продлил контракт с клубом до 2021 года.

Поклонники Болоньи могут вздохнуть с облегчением: один из ключевых исполнителей команды продлил контракт с клубом на четыре года.

«Болонья официально объявляет о том, что достигнуто соглашение с форвардом Симоне Верди, — сообщил официальный сайт клуба. – Новый контракт подписан до 30 июня 2021 года».

В сезоне2016/2017 Верди провел за Болонью 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей, и дебютировал в национальной сборной Италии, выйдя на замену в товарищеском матче против Нидерландов.