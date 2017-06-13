Италия

Интер и Милан проявляют интерес к полузащитнику ПСЖ.

Как сообщает Football Italia, Хавьер Пасторе намерен покинуть Лигу 1 нынешним летом. 27-летнего футболиста хотят видеть у себя Интер и Милан.

Отметим, аргентинский атакующий полузащитник в 2011 году перебрался в Париж из Палермо за 42 миллиона евро.

Контракт Пасторе с ПСЖ действует до лета 2019 года. Трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пасторе сыграл за ПСЖ 23 матча, забив три мяча и сделал девять голевых передач.