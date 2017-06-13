Италия

Некоторые СМИ предположили, что форвард Кальяри Марко Борьелло летом может оказаться в Роме, но сам ветеран трезво смотрит на жизнь.

Успешный сезон в Кальяри породил слухи, что нападающий Марко Борьелло может вернуться в Рому, однако и сам футболист, и его агент не обольщаются.

"Марко провел замечательный сезон на Сардинии, — сказал агент Борьелло Андреа Д’Амико в интервью Rete Sport. – Но вряд ли стоит всерьез рассчитывать на возвращение в Рому. Да, Марко хранит в своем сердце воспоминания о годах, проведенных в Риме, но прекрасно осознает, что возвращение туда маловероятно. Уж скорее Джампьеро Вентура позовет его в сборную, о чем, конечно, мечтает каждый футболист".

В сезоне-2016/2017 34-летний Борьелло провел за Кальяри 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.