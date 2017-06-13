Рома официально объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на должность главного тренера.
Эусебио Ди Франческо (слева), asroma.com
13 июня 2017, 20:13
Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером Ромы, подписав с римским клубом двухлетний контракт.
"Я очень рад вернуться в Рим, чтобы тренировать команду, которая всегда многое значила для меня", — сказал Ди Франческо.
"Я благодарен президенту Паллотте и руководству клуба за эту возможность. Я приложу все свои усилия, чтобы добиться с этой командой тех результатов, которых она заслуживает".
Ди Франческо провел в Роме четыре сезона в качестве игрока. В период с 1997 по 2001 год он сыграл 129 матчей и забил 16 голов в футболке "джаллоросси", а также выиграл чемпионский титул Серии А.
Последние пять сезонов Ди Франческо тренировал Сассуоло, с которым вышел из Серии Б в Серию А, а по итогам сезона 2015/16 вывел команду в Лигу Европы.