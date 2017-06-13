Италия

Рома официально объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на должность главного тренера.

Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером Ромы, подписав с римским клубом двухлетний контракт.

"Я очень рад вернуться в Рим, чтобы тренировать команду, которая всегда многое значила для меня", — сказал Ди Франческо.

"Я благодарен президенту Паллотте и руководству клуба за эту возможность. Я приложу все свои усилия, чтобы добиться с этой командой тех результатов, которых она заслуживает".

Ди Франческо провел в Роме четыре сезона в качестве игрока. В период с 1997 по 2001 год он сыграл 129 матчей и забил 16 голов в футболке "джаллоросси", а также выиграл чемпионский титул Серии А.

Последние пять сезонов Ди Франческо тренировал Сассуоло, с которым вышел из Серии Б в Серию А, а по итогам сезона 2015/16 вывел команду в Лигу Европы.