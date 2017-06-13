Италия

Бари официально объявил о достижении договоренности с Фабио Гроссо, который станет их главным тренером.

Бывший защитник сборной Италии Фабио Гроссо возглавит клуб Серии Б Бари, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Гроссо, забивший победный пенальти в финале Чемпионата мира 2006, завершил игровую карьеру в 2012 году, а с 2014 года тренировал молодежную команду Ювентуса.

В прошедшем сезоне Бари занял 12-ю позицию в турнирной таблице Серии Б, набрав 53 очка в 42 матчах.