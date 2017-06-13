Италия

Ювентус выиграл борьбу за талантливого нападающего Сампдории Патрика Шика.

Ювентус заплатит Сампдории 30,5 миллионов евро за нападающего Патрика Шика, информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что в ближайшие дни 21-летний чех прибудет в Турин для прохождения медицинского обследования и подписания пятилетнего контракта.

Пока неизвестно, начнет ли Шик следующий сезон в составе Ювентуса или еще на год вернется в Сампдорию на правах аренды.

В прошедшем сезоне Шик провел за Сампдорию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.