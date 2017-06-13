Италия

Руководство Милана шокировано и разочаровано голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, который так и не ответил на предложение продлить контракт.

Срок действующей сделки Доннаруммы с Миланом истекает в июне 2018 года и "россонери" предложили 18-летнему итальянцу новый контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

В Милане ожидали, что Доннарумма даст окончательный ответ 13 июня, но голкипер присоединился к составу сборной Италии U-21, так и не ответив своему клубу.

Руководство Милана в шоке от такого поведения и опасается, что агент Мино Райола продолжит торговать его в другие европейские клубы.