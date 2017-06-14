Италия

Бывший игрок сборной Египта Мидо уверен, что нынешний лидер Фараонов Мохамед Салах сменит Рому на Ливерпуль.

Недавно в СМИ появилась информация, что Ливерпуль намерен приобрести Салаха и сам футболист желает выступать за Красных. Рома требует за своего лидера около 40 млн евро.

"Салах точно перейдет в Ливерпуль. Это лишь вопрос времени", — выразил уверенность Мидо в интервью Kingfut.com.

"Стиль игры Ливерпуля превосходно подходит Салаху, как и тактические идеи Юргена Клоппа. Я не беспокоюсь о конкуренции, с которой Мохамед столкнется в Ливерпуле, но боюсь, что он не сможет справиться с более высоким ритмом Премьер-лиги".

Салах уже имеет опыт выступлений в Премьер-лиге – с 2013 по 2015 египтянин защищал цвета Челси. Он не был важным игроком Пенсионеров и за это время сыграл лишь 13 поединков в АПЛ, из которых 6 – в основе.