Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу поделился своим мнением о Дугласе Косте, с которым он работал в донецком клубе.
Луческу уверен в будущем Дугласа Косты, Getty Images
14 июня 2017, 14:40
Мирча Луческу выразил мнение о том, что Дуглас Коста готов к игре в Италии. Румынский тренер назвал игрока одним из самых больших талантов, с которыми ему приходилось работать.
"Он доказал, что может играть в большом клубе. У него много опыта, он играл в Лиге чемпионов и за сборную".
"Итальянская лига стимулирует тебя тактически и эмоционально, а он, как и многие бразильцы, покажет себя в том случае, если люди будут верить в него", — сказал Луческу.
"Я сразу увидел у него хорошую работу с мячом, но он использовал свой талант лишь для себя. Спустя годы в Шахтеры мы сказали ему, чтобы он направил свои умения на работу в коллективе. Это будет правильный выбор для Юве. Если сделка состоится, я буду рад за него", — признался тренер.
"Я всегда счастлив видеть, когда мои бывшие игроки присоединяются к большому клубу".
Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал контракт с Дугласом Костой и готов заплатить Баварии до 45 млн евро.