Италия

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу поделился своим мнением о Дугласе Косте, с которым он работал в донецком клубе.

Мирча Луческу выразил мнение о том, что Дуглас Коста готов к игре в Италии. Румынский тренер назвал игрока одним из самых больших талантов, с которыми ему приходилось работать.

"Он доказал, что может играть в большом клубе. У него много опыта, он играл в Лиге чемпионов и за сборную".

"Итальянская лига стимулирует тебя тактически и эмоционально, а он, как и многие бразильцы, покажет себя в том случае, если люди будут верить в него", — сказал Луческу.

"Я сразу увидел у него хорошую работу с мячом, но он использовал свой талант лишь для себя. Спустя годы в Шахтеры мы сказали ему, чтобы он направил свои умения на работу в коллективе. Это будет правильный выбор для Юве. Если сделка состоится, я буду рад за него", — признался тренер.

"Я всегда счастлив видеть, когда мои бывшие игроки присоединяются к большому клубу".

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал контракт с Дугласом Костой и готов заплатить Баварии до 45 млн евро.