Италия

Интер обратился к Вальфсбургу с запросом о возможности приобретения полузащитника Волков Луиса Густаво.

Интер намерен усилить свою среднюю линию бразильским полузащитником Вольфсбурга Луисом Густаво. Однако возможному трансферу может помешать финансовый Fair Play.

Для того, чтобы иметь возможность заплатить за футболиста 30 миллионов евро, Змеи должны до 30 июня продать кого-то из своих футболистов, чтобы не нарушить требования финансового Fair Play, установленные УЕФА. Самый простой вариант для Нерадзурри – согласиться на предложение Манчестер Юнайтед и расстаться с Иваном Перишичем. На этой сделке, как сообщает Gazzetta dello Sport, Интер может заработать 50-55 миллионов евро.

В сезоне-2016/2017 Луис Густаво провел за Вольфсбург 32 матча во всех турнирах.