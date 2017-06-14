Экс-голкипер россо-нери Кристиан Аббьяти займет административную должность в своем бывшем клубе.
Кристиан Аббьяти, Getty Images
14 июня 2017, 17:42
Аббьяти провел 15 лет в футболке Милана, выиграв с командой три Скудетто, а также Лигу чемпионов.
В 2016-м году он завершил профессиональную карьеру игрока, и теперь вернулся в свой родной клуб на административную должность.
"Кристиан Аббьяти возвращается домой", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
"Истинная легенда Милана. Он отыграл 15 сезонов за россо-нери, выиграл шесть трофеев в Италии и еще два в Европе".
"Сегодня он назначен на должность менеджера. Он будет работать под прямым руководством спортивного и технического директора Массимилиано Мирабелли и станет связующим звеном между командой и клубом".