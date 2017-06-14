Италия

Экс-голкипер россо-нери Кристиан Аббьяти займет административную должность в своем бывшем клубе.

Аббьяти провел 15 лет в футболке Милана, выиграв с командой три Скудетто, а также Лигу чемпионов.

В 2016-м году он завершил профессиональную карьеру игрока, и теперь вернулся в свой родной клуб на административную должность.

"Кристиан Аббьяти возвращается домой", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

"Истинная легенда Милана. Он отыграл 15 сезонов за россо-нери, выиграл шесть трофеев в Италии и еще два в Европе".

"Сегодня он назначен на должность менеджера. Он будет работать под прямым руководством спортивного и технического директора Массимилиано Мирабелли и станет связующим звеном между командой и клубом".