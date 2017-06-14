Италия

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о возможных трансферах команды.

По словам Аллегри, Дуглас Коста является приоритетной целью для Ювентуса на летнее трансферное окно.

"Мы продолжим работать со схемой 4-2-3-1. Каждая позиция должна быть закрыта. Посмотрим, что случится, но наш клубный менеджмент знает свою работу", — уверен Аллегри.

"Дуглас Коста? Он невероятный игрок и одна из наших главных целей. Бернардески — многообещающий вингер, а Патрик Шик делает какие-то нереальные вещи", — раздал тренер комлименты трансферным целям Ювентуса.

"Де Шильо? Мы думаем об усилении защиты", — добавил Аллегри.

Стоит отметить, что Аллегри заинтересован в услугах Иньесты.