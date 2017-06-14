Италия

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье, скорее всего, продолжит карьеру в неаполитанском клубе.

Один из лидеров Наполи не так давно подписал с клубом новый контракт до 2022-го года. Тем не менее, приобрести Инсинье желает лондонский Челси, который, по информации The Sun, предложил за Лоренцо 45 млн фунтов.

По словам агента игрока Франко делла Моники, предложенной лондонским клубом суммы будет недостаточно для приобретения его клиента.

"Начну с того, что 45-ти миллионов, о которых писала The Sun, будет недостаточно. Инсинье всегда находится на виду у множества топ-клубов".

"Лоренцо желает защищать цвета Наполи и играть важную роль в команде. В данный момент у него все это есть, потому он счастлив", — сказал агент.

В завершившемся розыгрыше Серии А Инсинье отметился 18-ю голами.