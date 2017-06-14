Италия

Нападающий россо-нери Мбайе Ньянг может стать частью компенсации за трансфер нападающего Фионернтины Николы Калинича.

Половину завершившегося сезона Ньянг провел в аренде в Уотфорде, однако, несмотря на возможность остаться в АПЛ, принял решение вернуться в Милан. Причиной тому стал уход с поста тренера Уотфорда Вальтера Маццарри, ради работы с которым Мбайе изначально переходил в английский клуб.

Ранее сообщалось, что Ньянга в своем составе хочет видеть Эвертон, однако теперь газета Leggo заявляет о том, что футболист может быть использован в сделке по приобретению Николы Калинича.

За лидера своих атак Фиорентина хочет получить 30 млн евро, потому Милан попытается предложить Фиалкам Ньянга в качестве частичной компенсации за переход Калинича, остальную сумму доплатив деньгами.

В завершившемся сезоне АПЛ Ньянг отличился 2-мя голами и 2-мя результативными передачами в 16-ти поединках.

Калинич забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 32-х матчах Серии А.