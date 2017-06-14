Италия

Агент Мино Райола требует у руководства Милана включить опцию выкупа в новый контракт Джанлуиджи Доннаруммы.

Срок действующего контракта Доннаруммы с Миланом истекает в июне 2018 года.

По данным La Gazzetta dello Sport, стороны согласовали новую сделку с зарплатой в 4,5 миллиона евро плюс бонусы в год.

Тем не менее, большой проблемой является требование Райолы включить в контракт опцию выкупа, которая станет активной в том случае, если Милану не удастся пройти в Лигу чемпионов по итогам предстоящего сезона.

Сообщается, что сумма этой опции довольно низкая и "россонери" не намерены соглашаться с требованиями Райолы.