Италия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Аднан Янузай может продолжить карьеру в Серии А.

Бельгийский хавбек является выпускником академии Красных Дьяволов, и долгое время подавал большие надежды на будущее.

Тем не менее, со временем игра Янузая утратила былую яркость, после чего полузащитник был отправлен в аренду в дотмундскую Боруссию.

Сейчас 22-летний игрок вернулся в расположение Манчестер Юнайтед, однако, по всей видимости, в клубе на него все еще не рассчитывают.

Предложить Аднану контракт готова Рома, которая видит в молодом игроке большой потенциал.

Как сообщает бельгийское издание DhNet, в услугах Янузая заинтересован лично спортивный директор Волков Лучано Спаллетти.

Контракт Аднана с МЮ подойдет к концу в 2018-м году.

Прошлый сезон Янузай провел в аренде в Сандерленде, не сумев отличиться ни единым забитым мячом в 25 поединках Премьер-лиги.