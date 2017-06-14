Италия

Новичок Милана Андре Силва рассказал о своих интересах и сильных качествах.

Андре Силва рассказал о старте своей карьере и о том, что ранее играл в полузащите, а не в нападении.

"Когда я был маленьким, я экспериментировал с разными видами спорта, такими как карате и хоккей", — сказал Андре Силва клубному каналу Милана.

"Я всегда был настроен на борьбу, ведь я люблю побеждать и чувствую адреналин в каждом виде спорта, в который играю. Я выбрал футбол, поскольку он доступен всем, в него было проще играть в школе", — объяснил португалец.

"Я был полузащитником до того, как пришел в Порту. Но в первой команде тренер увидел во мне нападающего. Не могу сказать, что счастлив из-за этого, но я достиг уровня".

"Всегда хотел быть уникальным и оригинальным, не копировать кого-то еще, поэтому я не стараюсь кому-то подражать. Я благодарен Порту, но сегодня я счастлив в Милане и хочу показать свои лучшие качества", — добавил игрок.

Андре Силва стал вторым по стоимости трансфером в истории Милана.