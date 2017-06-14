Новичок Милана Андре Силва рассказал о своих интересах и сильных качествах.
Андре Силва рассказал о своих качествах, instagram.com
14 июня 2017, 22:09
Андре Силва рассказал о старте своей карьере и о том, что ранее играл в полузащите, а не в нападении.
"Когда я был маленьким, я экспериментировал с разными видами спорта, такими как карате и хоккей", — сказал Андре Силва клубному каналу Милана.
"Я всегда был настроен на борьбу, ведь я люблю побеждать и чувствую адреналин в каждом виде спорта, в который играю. Я выбрал футбол, поскольку он доступен всем, в него было проще играть в школе", — объяснил португалец.
"Я был полузащитником до того, как пришел в Порту. Но в первой команде тренер увидел во мне нападающего. Не могу сказать, что счастлив из-за этого, но я достиг уровня".
"Всегда хотел быть уникальным и оригинальным, не копировать кого-то еще, поэтому я не стараюсь кому-то подражать. Я благодарен Порту, но сегодня я счастлив в Милане и хочу показать свои лучшие качества", — добавил игрок.
Андре Силва стал вторым по стоимости трансфером в истории Милана.