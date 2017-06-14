Италия

Беневенто надеется, что им удастся арендовать форварда миланского Интера Георге Пушкаша и на следующий сезон.

По итогам прошедшего сезона Беневенто завовевал путевку в Серию А, а 21-летний Пушкаш был одним из ключевых игроков команды.

Именно румын забил решающий гол в плей-офф против Карпи, а всего на его счету семь голов в 21 матче Серии Б.

Права на Пушкаша принадлежат Интеру, и руководство Беневенто попросило миланский клуб продлить аренду еще на один сезон.