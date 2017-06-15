Италия

Римский клуб отклонил предложение Зенита в 50 млн евро за пару Костас Мнолас и Леандро Паредес.

Итальянские СМИ сообщают, что новый наставник питерского Зенита Роберто Манчини желает приобрести полузащитника Леандро Паредеса и защитника Костаса Маноласа из Ромы.

Римскому клубу поступило предложение в 50 млн евро за двоих игроков, но оно было отвергнуто. Pagine Romaniste информирует, что руководство Волков намерено получить за эту парочку не меньше 80 млн евро.

Манолас в этом сезоне провел 33 матча в Серии А и отметился одним забитым мячом. Паредес сыграл в 27 поединках чемпионата Италии и забил трижды, также отметившись результативной передачей.