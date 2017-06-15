Вингер ПСЖ Лукас Моура находится на грани перехода в миланский Интер.
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15 июня 2017, 10:53
Corriere dello Sport сообщает, что руководство Интера находится на финишной прямой переговоров по трансферу бразильского полузащитника, но все еще не может договориться с коллегами из ПСЖ.
Последней загвоздкой остается то, что парижский клуб хочет, чтобы в сделку по трансферу Моуры был включен Иван Перишич, которым интересуется Манчестер Юнайтед.
Нерадзурри стремятся подписать Моуру, так как по словам нового главного тренера Лучано Спаллетти, 25-летний бразилец идеально подходит для его модели игры.
В прошедшем чемпионате Моура отметился 19 голами и оформил шесть результативных передач передач в 53 матчах во всех турнирах.