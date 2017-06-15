Италия

Вингер ПСЖ Лукас Моура находится на грани перехода в миланский Интер.

Corriere dello Sport сообщает, что руководство Интера находится на финишной прямой переговоров по трансферу бразильского полузащитника, но все еще не может договориться с коллегами из ПСЖ.

Последней загвоздкой остается то, что парижский клуб хочет, чтобы в сделку по трансферу Моуры был включен Иван Перишич, которым интересуется Манчестер Юнайтед.

Нерадзурри стремятся подписать Моуру, так как по словам нового главного тренера Лучано Спаллетти, 25-летний бразилец идеально подходит для его модели игры.

В прошедшем чемпионате Моура отметился 19 голами и оформил шесть результативных передач передач в 53 матчах во всех турнирах.