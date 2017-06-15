Италия

Агент Мино Райола обсудит новое соглашение форварда Мойза Кина с руководством Ювентуса.

Звездный футбольный агент прибыл в Италию, где его главной целью будет разговор с руководством Милана по продлению контракта его агента Джанлуиджи Доннаруммы.

Однако после встречи с россонери, у Райолы должен состояться разговор по поводу нового соглашения еще одного его юного клиента — Мойза Кина. Напомним, что Кин стал первым игроком 2000 года рождения, который сыграл в Серии А и Лиге чемпионов.

18 лет игроку исполнится только в феврале 20018 года, а потому официально подписать профессиональный контракт футболист не имеет права. Но руководство Старой Синьоры хочет договориться с его агентом о подписании соглашения, которое вступит в силу в день совершеннолетия игрока.

В прошедшем сезоне Кин четырежды появлялся на поле в составе главной команды Ювентуса. В суме он провел 24 минуты, но все же сумел отметиться голом в матче Серии А.