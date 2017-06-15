Защитник Наполи Калиду Кулибали не покинет клуб нынешним летом.
Калиду Кулибали, Getty Images
15 июня 2017, 12:10
Лондонский Челси намерен усилить свою защитную линию сенегальским футболистом. Как сообщает Corriere dello Sport, Синие сделали предложение наполи в размере 60 млн евро, но неаполитанцы отказалось продавать игрока.
Руководство клуба сообщило, что не будет продавать Кулибали ни за какие деньги.
Прошлым летом центральный защитник также был близок к переходу в Челси, но и тогда Аристократы не сумели договориться с Наполи. В сентябре 2016 кулибали подписал новый контракт с итальянским клубобм.
Сообщается, что Наполи хочет сохранить свой нынешний состав и не намерен ни продавать своих лидеров, ни совершать огромные покупки.