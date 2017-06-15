Италия

Защитник Наполи Калиду Кулибали не покинет клуб нынешним летом.

Лондонский Челси намерен усилить свою защитную линию сенегальским футболистом. Как сообщает Corriere dello Sport, Синие сделали предложение наполи в размере 60 млн евро, но неаполитанцы отказалось продавать игрока.

Руководство клуба сообщило, что не будет продавать Кулибали ни за какие деньги.

Прошлым летом центральный защитник также был близок к переходу в Челси, но и тогда Аристократы не сумели договориться с Наполи. В сентябре 2016 кулибали подписал новый контракт с итальянским клубобм.

Сообщается, что Наполи хочет сохранить свой нынешний состав и не намерен ни продавать своих лидеров, ни совершать огромные покупки.