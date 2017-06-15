Италия

Если Аталанта согласится на предложение в 10 миллионов евро, то в следующем сезоне форвард бергамасков Алехандро Гомес может оказаться в Лацио.

Лацио не против усилить свою атаку нападающим Аталанты Алехандро Гомесом, однако лишь в том случае, если его цена не превысит 10 миллионов евро.

Как сообщает Il Messaggero, тренер римских Орлов Симоне Индзаги предпочел бы заполучить Гомеса, а не Луиса Муриэля из Сампдории. Сам аргентинец уже согласился на предложенную ему в Лацио зарплату в 1,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2016/2017 экс-футболист Металлиста помог Аталанте завоевать путевку в Лигу Европы, сыграв за бергамасков 39 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. Также Папу дебютировал в сборной Аргентины в товарищеском поединке против Сингапура, в котором записал на свой счет один гол: