Италия

Представители Интера встретились с агентом защитника Аякса и сборной Нидерландов Кенни Тете.

Интер рассматривает вариант приглашения на Джузеппе Меацца 21-летнего защитника Аякса Кенни Тете, который уже имеет в своем активе 6 матчей за национальную сборную Нидерландов.

Тете является клиентом Мино Райолы, и представители Интера воспользовались приездом одиозного агента в Милан для переговоров с Дьяволами по контракту голкипера Россонери Джанлуиджи Доннарумы.

В сезоне-2016/2017 Тете сыграл за Аякс 19 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.