Италия

Легенда Милана Энрико Альбертози считает, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма предал клуб, отказавшись подписывать новый контракт.

Директор Милана Марко Фассоне объявил, что Доннарумма не станет продлевать действующий контракт, срок которого истекает в июне 2018 года.

"Это сумасшествие, что 18-летний парень может отклонить внушительное предложение такого большого клуба, как Милан", — заявил Альбетрози.

"В другом клубе он и вовсе может оказаться на скамейке, поскольку он все еще не доказал, что является великим голкипером. Он хорошо проявил себя в Милане, но при этом допускал ошибки".

"Он предал Милан, отвернулся от великого клуба, который поверил в него и предоставил ему шанс в Серии А, когда ему было 17 лет".

"Я думаю, что Доннарумма сам сказал своему агенту, что он хочет уйти, потому что последнее слово всегда за игроком".

Экс-голкипер Альбертози играл за Милан в период с 1974-го по 1980-й год.