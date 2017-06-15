Легенда Милана Энрико Альбертози считает, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма предал клуб, отказавшись подписывать новый контракт.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
15 июня 2017, 22:20
Директор Милана Марко Фассоне объявил, что Доннарумма не станет продлевать действующий контракт, срок которого истекает в июне 2018 года.
"Это сумасшествие, что 18-летний парень может отклонить внушительное предложение такого большого клуба, как Милан", — заявил Альбетрози.
"В другом клубе он и вовсе может оказаться на скамейке, поскольку он все еще не доказал, что является великим голкипером. Он хорошо проявил себя в Милане, но при этом допускал ошибки".
"Он предал Милан, отвернулся от великого клуба, который поверил в него и предоставил ему шанс в Серии А, когда ему было 17 лет".
"Я думаю, что Доннарумма сам сказал своему агенту, что он хочет уйти, потому что последнее слово всегда за игроком".
Экс-голкипер Альбертози играл за Милан в период с 1974-го по 1980-й год.