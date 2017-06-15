Италия

Фиорентина заинтересована в подписании вингера Херенвена Сэма Ларссона.

Федерико Бернардески отказывается подписывать новый контракт, поэтому Фиорентина пытается найти ему замену.

Фиалки уже вышли на связь с Херенвеном по поводу приобретения 24-летнего Сэма Ларссона.

Его действующий контракт с нидерландским клубом истекает в июне 2018 года, тем не менее, Херенвен может продлить сделку еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Ларссон забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 33 матчах Эредивизи. Также на его счету три матча и один гол за сборную Швеции.