Фиорентина заинтересована в подписании вингера Херенвена Сэма Ларссона.
Сэм Ларссон, Getty Images
15 июня 2017, 23:30
Федерико Бернардески отказывается подписывать новый контракт, поэтому Фиорентина пытается найти ему замену.
Фиалки уже вышли на связь с Херенвеном по поводу приобретения 24-летнего Сэма Ларссона.
Его действующий контракт с нидерландским клубом истекает в июне 2018 года, тем не менее, Херенвен может продлить сделку еще на один сезон.
В прошедшем сезоне Ларссон забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 33 матчах Эредивизи. Также на его счету три матча и один гол за сборную Швеции.