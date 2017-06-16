Интер собирается приобрести защитника Сент-Этьенна Флорентена Погба, который, в отличие от своего младшего брата Поля, выступающего за сборную Франции, защищает цвета родной Гвинеи.

Как сообщает Calciomercato, Интер рассчитывает, что Сент-Этьенн согласится на 3,5 миллиона евро, хотя авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Флорентена на 1 миллион дороже.

В сезоне-2016/2017 Погба провел 29 поединков за Сент-Этьенн во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. Также Флорентен сыграл 2 матча за сборную Гвинеи.