Италия

Защитник Сент-Этьенна Флорентен Погба попал в сферу интересов Интера.

Флорентена Погба (справа) оценили на 102 миллиона евро дешевле, чем его младшего брата Поля, Getty Images

Флорентена Погба (справа) оценили на 102 миллиона евро дешевле, чем его младшего брата Поля, Getty Images

Интер собирается приобрести защитника Сент-Этьенна Флорентена Погба, который, в отличие от своего младшего брата Поля, выступающего за сборную Франции, защищает цвета родной Гвинеи.

Как сообщает Calciomercato, Интер рассчитывает, что Сент-Этьенн согласится на 3,5 миллиона евро, хотя авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Флорентена на 1 миллион дороже.

В сезоне-2016/2017 Погба провел 29 поединков за Сент-Этьенн во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. Также Флорентен сыграл 2 матча за сборную Гвинеи.