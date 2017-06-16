Италия

Бразильский защитник Ювентуса Дани Алвес считает, что его партнеру по команде Пауло Дибале нужно двигаться дальше.

Аргентинский нападающий Старой Синьоры заслужил множество сравнений со звездой Барселоны Лионелем Месси благодаря успешной игре в прошлом сезоне.

После дубля Дибалы в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов с каталонским грандом, многие европейские топ-клубы загорелись желанием заполучить Пауло.

По мнению одноклубника аргентинца Дани Алвеса, 23-летнему нападающему придется уйти из Юве, чтобы продолжить расти в профессиональном плане.

"В будущем Дибала еще больше созреет как футболист", — сказал Алвес.

"Я неоднократно беседовал с ним и говорил ему, что однажды Пауло стоит покинуть Ювентус".

"Ему нужно будет уйти, чтобы он мог продолжать расти", — считает бразилец.

В завершившемся сезоне на счету Дибалы 11 голов и 7 результативных передач в 31-м поединке.