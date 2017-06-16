Аргентинский нападающий Старой Синьоры заслужил множество сравнений со звездой Барселоны Лионелем Месси благодаря успешной игре в прошлом сезоне.

После дубля Дибалы в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов с каталонским грандом, многие европейские топ-клубы загорелись желанием заполучить Пауло.

По мнению одноклубника аргентинца Дани Алвеса, 23-летнему нападающему придется уйти из Юве, чтобы продолжить расти в профессиональном плане.

"В будущем Дибала еще больше созреет как футболист", — сказал Алвес.

"Я неоднократно беседовал с ним и говорил ему, что однажды Пауло стоит покинуть Ювентус".

"Ему нужно будет уйти, чтобы он мог продолжать расти", — считает бразилец.

В завершившемся сезоне на счету Дибалы 11 голов и 7 результативных передач в 31-м поединке.