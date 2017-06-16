Бразильский защитник Ювентуса Дани Алвес считает, что его партнеру по команде Пауло Дибале нужно двигаться дальше.
Пауло Дибала и Дани Алвес, Getty Images
16 июня 2017, 15:42
Аргентинский нападающий Старой Синьоры заслужил множество сравнений со звездой Барселоны Лионелем Месси благодаря успешной игре в прошлом сезоне.
После дубля Дибалы в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов с каталонским грандом, многие европейские топ-клубы загорелись желанием заполучить Пауло.
По мнению одноклубника аргентинца Дани Алвеса, 23-летнему нападающему придется уйти из Юве, чтобы продолжить расти в профессиональном плане.
"В будущем Дибала еще больше созреет как футболист", — сказал Алвес.
"Я неоднократно беседовал с ним и говорил ему, что однажды Пауло стоит покинуть Ювентус".
"Ему нужно будет уйти, чтобы он мог продолжать расти", — считает бразилец.
В завершившемся сезоне на счету Дибалы 11 голов и 7 результативных передач в 31-м поединке.