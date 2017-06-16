Италия

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан рассказал о том, что хавбек Наполи Жоржиньо является для него самым сложным оппонентом на футбольном поле.

Во время разговора с журалистами CalcioNews24, хавбека Волков спросили о том, какому игроку ему было сложнее всего противостоять. Примечательно, что Раджа не назвал имя своего друга и бывшего партнера по Роме Миралема Пьянича, ныне защищающего цвета Ювентуса. Вместо этого наиболее сложным оппонентом Наингголан считает полузащитника Наполи Жоржиньо.

"Для меня сложнее всего играть против Жоржиньо", — сказал Раджа.

"Он всегда действует в центре с помощью коротких пасов на метр. Очень сложно сдерживать его и перехватывать эти передачи".

"Жоржиньо изнуряет тебя, потому что доставляет мяч партнерам невероятно быстро, при этом делая минимум движений".

"Необходимо потратить очень много энергии, чтобы оставить его без мяча и разрушить его планы. Он очень сложный оппонент", — завершил Наингголан.

В прошедшем сезоне Серии А Жоржиньо отдал 3 результативных передачи в 27-ми матчах. На счету Наингголана 11 голов и 5 результативных передач в 37-ми играх.