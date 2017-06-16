Италия

Агент Мино Райола грозится подать в суд на Милан, если клуб решит усадить голкипера Джанлуиджи Доннарумму в запас.

Милан объявил, что Джанлуиджи Доннарумма не станет продлевать контракт с клубом, после чего на голкипера обрушился шквал критики.

Так лидер фанатской группировки Милана Curva Sud Джанкарло Капелли заявил, что Доннарумму нужно усадить на скамейку до конца контракта.

Тем не менее, по сведениям Corriere della Sera, агент итальянца Мино Райола поручил своим адвокатам составить иск против Милана, если клуб посмеет исключить Доннарумму из основного состава.

Кроме того Райола недоволен, что Милан создал враждебную обстановку вокруг Доннаруммы и не защитил 18-летнего голкипера от нападок в СМИ.