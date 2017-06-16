Италия

Защитник Аталанты Андреа Конти твердо намерен перейти в стан россо-нери.

Фулбек команды из Бергамо согласовал условия личного контракта с Миланом, однако переговоры между клубами пока так и не сдвинулись с мертвой точки.

Как сообщает агент Конти – Марио Джуффреди, его подопечный не будет проходить предсезонку с Аталантой и думает только о россо-нери.

"Андреа не вернется в Бергамо и не будет тренироваться с Аталантой во время предсезонного сбора", — сказал Джуффреди.

"Я считаю, что поведение главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини недопустимое, так как Андреа хочет выступать за Милан".

"На следующей неделе состоится встреча между клубами. Президент Аталанты Антонио Перкасси говорил мне о суперпредложении, однако мы думаем лишь о россо-нери".

"Конти хочет в Милан, потому для Бергамо все окончено", — подытожил представитель футболиста.

В завершившемся сезоне на счету Конти 8 голов и 5 результативных передач в 33-х играх Серии А.