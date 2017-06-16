Италия

Россо-нери планируют использовать не желающего продлевать контракт с клубом Джанлуиджи Доннарумму для того, чтобы заполучить вратаря мадридского Реала Кейлора Наваса.

Как стало известно ранее, Доннарумма отказался подписывать новый контракт с Миланом, потому по действующему соглашению у него остался лишь один год на Сан Сиро.

Учитывая полностью испорченные отношения с болельщиками и руководством клуба, Джанлуиджи, скорее всего, покинет стан россо-нери, и желание приобрести игрока уже выразил мадридский Реал.

Как сообщает Sport Mediaset, Милан не хочет отпускать талантливого вратаря в качестве свободного агента через год, а потому планирует использовать его для того, чтобы заполучить другого надежного голкипера.

Россо-нери собираются уже этим летом обменять Доннарумму на стража ворот Реала Кейлора Наваса, который все еще не имеет стопроцентного доверия со стороны боссов Королевского клуба.

Если Бланкос согласятся отправить Наваса в Милан, то за трансфер Доннаруммы мадридцы доплатят порядка 30 млн евро.