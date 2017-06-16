Бывший защитник Милана Алессандро Костакурта понимает, почему Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с "россонери".
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
16 июня 2017, 21:25
Агент Мино Райола сообщил руководству Милана, что 18-летний голкипер не будет продлевать действующий контракт, срок которого истекает летом 2018 года.
"Я не особо удивлен. В определенном смысле его можно понять", — заявил Костакурта.
"Каждый адвокат хочет работать в самой авторитетной юридической фирме, каждый профессор хотел бы преподавать в Гарварде, а Милан сейчас не входит в число лучших клубов мира".
"Возможно, Доннарумма поменял свое изначальное мнение и решил пойти другим путем. На его решение мог повлиять интерес более привлекательного и успешного на данный момент клуба".
"Фанаты Милана не ожидали такого поведения, но зачастую людям хочется выбрать лучший для себя вариант".
По сведениям СМИ, Доннарумма может отправиться в мадридский Реал в обмен на Кейлора Наваса.