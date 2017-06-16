Италия

Бывший защитник Милана Алессандро Костакурта понимает, почему Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с "россонери".

Агент Мино Райола сообщил руководству Милана, что 18-летний голкипер не будет продлевать действующий контракт, срок которого истекает летом 2018 года.

"Я не особо удивлен. В определенном смысле его можно понять", — заявил Костакурта.

"Каждый адвокат хочет работать в самой авторитетной юридической фирме, каждый профессор хотел бы преподавать в Гарварде, а Милан сейчас не входит в число лучших клубов мира".

"Возможно, Доннарумма поменял свое изначальное мнение и решил пойти другим путем. На его решение мог повлиять интерес более привлекательного и успешного на данный момент клуба".

"Фанаты Милана не ожидали такого поведения, но зачастую людям хочется выбрать лучший для себя вариант".

По сведениям СМИ, Доннарумма может отправиться в мадридский Реал в обмен на Кейлора Наваса.