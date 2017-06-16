Италия

После почти двух недель пребывания в больнице скончалась 38-летняя болельщица Ювентуса Эрика Пиолетти.

Пиолетти оказалась в числе пострадавших из-за давки на стадионе Ювентуса во время просмотра финала Лиги чемпионов.

"Футбольный клуб Ювентус хотел бы выразить искренние соболезнования в связи со смертью Эрики", — гласит заявление "бьянко-нери".

"События, которые произошли в Турине 3 июня, останутся в сердцах и памяти всех, кто причастен к клубу".

Около 30 тысяч человек пребывало на площади Сан-Карло ради просмотра финала Лиги чемпионов (Ювентус – Реал 1:4) на большом экране. Более 1500 получили различные повреждения в результате паники, которая распространилась после взрывов в толпе. Большинство отделались легкими ранениями, однако 7-летний мальчик к примеру, пребывал в коме и только сейчас пошел на поправку.