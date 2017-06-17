Италия

Вингер Шальке Евгений Коноплянка может перебраться в Милан.

По информации Tuttomercatoweb, Милан стремится укрепить атаку команды. Сейчас "россо-нери" раздумывают над подписанием вингера Шальке Евгения Коноплянки.

Немецкий клуб не против избавиться от украинца, который большую часть прошлого сезона провел в запасе. По условиям арендного соглашения с Севильей, Кобальтовым пришлось выкупить Евгения за 15 млн евро и теперь клуб хотел бы компенсировать хотя бы часть этих денег.

Недавно Коноплянка резко раскритиковал тогдашнего главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, среди прочего назвав его трусом. Это повлекло за собой штраф от клуба. "Кенигсблау" уже сменили тренера. Доменико Тедеско якобы рассчитывает на Коноплянку, но уход украинца все равно не исключен.

В нынешнем сезоне на счету Коноплянки 27 матчей за Шальке во всех турнирах (в основе – 10), в которых он отметился 6 голами и ассистом.