Италия

Челси сделал "очень большое" предложение по трансферу защитника Ювентуса Алекса Сандро, но Старая Синьора не спешит расставаться с бразильцем.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Алекса Сандро обойдется Челси примерно в 60 млн евро.

"Челси сделал очень большое предложение по трансферу Алекса Сандро", — признался генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта.

"Мы ответили отказом, но сейчас футболисты – сами хозяева своей судьбы".

В нынешнем сезоне Сандро провел 43 матча за Ювентус во всех турнирах, отметившись при этом 3 голами и 5 ассистами.