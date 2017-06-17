Италия

Спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли признался, что клуб предлагал "огромные деньги" голкиперу Джанлуиджи Доннарумме.

Ранее стало известно, что 18-летний Доннарумма не станет продлевать контракт с Миланом. Таким образом, Джанлуиджи может покинуть клуб в конце следующего сезона в качестве свободного агента.

"Мы хотели сделать Доннарумму символом Милана. У Джиджи было все для этого. Мы бы дали ему капитанскую повязку. Кроме того, Милан сделал огромнейшее предложение игроку, учитывая его юный возраст и наше положение. Мы предлагали 25 млн евро за 5 лет Доннарумме, а для клуба это обошлось бы во все 50 млн", — заявил Мирабелли Corriere dello Sport.

"Мы расстроены, особенно учитывая, что шансов договориться не было. То, что в четверг мы поссорились с Райолой, не является правдой. Клуб просто принял ситуацию: наши дороги разойдутся. Я говорю это с предельным уважением к Джиджи и Райоле: каждый вправе принимать то решение, которое считает верным".

"Сейчас мы ищем вратаря, достойного играть за Милан. Кто бы это не был, он должен понимать, насколько важна футболка этого клуба".

В СМИ главным претендентом на Доннарумму называется Реал. В мадридском клубе тоже не все спокойно – якобы хочет уйти его лидер Криштиану Роналду.

"Если Роналду желает покинуть Реал, а Реалу нужен Доннарумма… Мы готовы обсудить обмен с Флорентино Пересом", — пошутил Мирабелли.

По информации СМИ, Милан скорее оставит Доннарумму в команде и потеряет его бесплатно через год, чем позволит уйти сейчас. В качестве потенциальной замены Джиджи называют Норберто Нето (Ювентус), Маттиа Перина (Дженоа) и Бернда Лено (Байер).