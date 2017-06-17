Италия

Капитан Ромы Франческо Тотти займет административную должность в клубе.

Контракт 40-летнего Франческо с римлянами истекает 30-го июня, и игрок уже провел свой последний матч в качестве игрока Ромы.

Несмотря на солидный возраст, Тотти имел возможность пока не вешать бутсы на гвоздь и попробовать свои силы за океаном, где его хотел видеть в своем составе Нью-Йорк Космос.

Как сообщает Corriere dello Sport, после продолжительных раздумий Франческо решил отказаться от этого предложения для того, чтобы продолжить работу в своем родном клубе.

По информации источника, Тотти займет одну из административных должностей в Роме, на которой его задачей будет стать связующим звеном между командной раздевалкой и боссами клуба.