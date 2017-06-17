Италия

Бьянко-нери предпримут очередную попытку приобрести полузащитника ПСЖ Блеза Матуиди.

Прошлым летом Ювентус активно пытался заполучить Матуиди, однако тогда трансфер французского хавбека так и не состоялся.

Сейчас же бьянко-нери вновь ищут игрока, способного усилить центр полузащиты, потому решили возобновить переговоры по Блезу.

Как сообщает Sky Sport Italia, 30-летний Матуиди является альтернативой полузащитнику Севильи Стивену Нзонзи, за которого Ювентус не собирается платить требуемые 40 млн евро.

Контракт Блеза с ПСЖ истекает уже следующим летом, а потому цена на футболиста должна быть для Ювентуса достаточно выгодной.

В завершившемся сезоне Матуиди отличился 7-ю голами и 7-ю ассистами в 52-х матчах за ПСЖ.