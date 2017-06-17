Бьянко-нери предпримут очередную попытку приобрести полузащитника ПСЖ Блеза Матуиди.
Блез Матуиди, Getty Images
17 июня 2017, 12:59
Прошлым летом Ювентус активно пытался заполучить Матуиди, однако тогда трансфер французского хавбека так и не состоялся.
Сейчас же бьянко-нери вновь ищут игрока, способного усилить центр полузащиты, потому решили возобновить переговоры по Блезу.
Как сообщает Sky Sport Italia, 30-летний Матуиди является альтернативой полузащитнику Севильи Стивену Нзонзи, за которого Ювентус не собирается платить требуемые 40 млн евро.
Контракт Блеза с ПСЖ истекает уже следующим летом, а потому цена на футболиста должна быть для Ювентуса достаточно выгодной.
В завершившемся сезоне Матуиди отличился 7-ю голами и 7-ю ассистами в 52-х матчах за ПСЖ.