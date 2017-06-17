Италия

Генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта признал, что клуб следит за вратарем Милана Джанлуиджи Доннаруммой, но для начала переговоров должен удостовериться, что это настоящий победитель.

Доннарумма считается главным претендентом на замену Джанлуиджи Буффона в сборной Италии. Ранее были слухи о том, что он может сменить легенду и в воротах Ювентуса. Это стало еще более реальным после того, как 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с Миланом.

Тем не менее, Ювентус не обязательно постарается подписать Доннарумму.

"Само собой, у Ювентуса есть право изучать все возможные варианты. Когда кто-то появляется на трансферном рынке, мы можем попытаться подписать его, но не всегда", — заявил Маротта.

"Доннарумма талантлив. Но нужно понимать, что между талантливым игроком и настоящим чемпионом есть разница".

Несмотря на то, что Ювентус может оказаться в выгоде от подобного решения Джиджи, Маротта уверен, что трансферные правила нужно изменить.

"Становится все сложнее справляться с подобными ситуациями. Сейчас мы видим громадные изменения, которые происходят с молодыми футболистами. Игроки сами планируют свою карьеру, даже если это идет вразрез с интересами клубов, которые их воспитали. Это факт".

"Правила нужно изменить. Усилия по воспитанию молодежи, которые прикладывают клубы, должны защищаться более тщательно".

Доннарумма дебютировал в Милане в 16 лет и с тех пор уже примерно полтора сезона является основным голкипером Дьяволов.