Доннарумма считается главным претендентом на замену Джанлуиджи Буффона в сборной Италии. Ранее были слухи о том, что он может сменить легенду и в воротах Ювентуса. Это стало еще более реальным после того, как 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с Миланом.

Тем не менее, Ювентус не обязательно постарается подписать Доннарумму.

"Само собой, у Ювентуса есть право изучать все возможные варианты. Когда кто-то появляется на трансферном рынке, мы можем попытаться подписать его, но не всегда", — заявил Маротта.

"Доннарумма талантлив. Но нужно понимать, что между талантливым игроком и настоящим чемпионом есть разница".

Несмотря на то, что Ювентус может оказаться в выгоде от подобного решения Джиджи, Маротта уверен, что трансферные правила нужно изменить.

"Становится все сложнее справляться с подобными ситуациями. Сейчас мы видим громадные изменения, которые происходят с молодыми футболистами. Игроки сами планируют свою карьеру, даже если это идет вразрез с интересами клубов, которые их воспитали. Это факт".

"Правила нужно изменить. Усилия по воспитанию молодежи, которые прикладывают клубы, должны защищаться более тщательно".

Доннарумма дебютировал в Милане в 16 лет и с тех пор уже примерно полтора сезона является основным голкипером Дьяволов.