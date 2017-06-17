Италия

Руководство Милана раздумывает над обменом форварда команды Карлоса Бакки на его коллегу из Фиорентины Николу Калинича.

Милан уже приобрел форварда Порту Андре Силву, но также хотел бы заполучить и Николу Калинича из Фиорентины. Фиалки повесили на хорвата ценник в 30 млн евро, что отпугивает Милан.

Однако Quotidiano Sportivo сообщает, что Милан может предложить Фиорентине Карлоса Бакку в обмен на Калинича.

Колумбиец не входит в планы наставника Дьяволов Винченцо Монтеллы, но сбыть его оказалось куда сложнее, чем думалось изначально. Бакка уже отверг предложение Вест Хэма и ранее исключал возможность переезда в один из китайских клубов.

Дьяволы оценивают Карлоса в 30 млн евро, поэтому не ни одна из сторон не будет доплачивать в случае обмена.