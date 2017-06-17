Защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан попал продолжит свою карьеру в одном из грандов Серии А.
Маттео Дармиан, Getty Images
17 июня 2017, 14:58
С момента перехода в стан Красных Дьяволов Дармиан стал получать гораздо меньше игровой практики, а потому итальянец хочет вернуться в свою родную Серию А.
В течение продолжительного времени за ситуацией вокруг Маттео следил Интер, являющийся главным претендентом на игрока. Тем не менее, сейчас у миланцев появился весьма серьезный конкурент.
Как сообщает Corriere dello Sport, в борьбу за Дармиана включилась Рома, которая собирается переманить 27-летнего защитника у конкурента.
Волки планируют взять Маттео в аренду с последующим выкупом по окончании следующего сезона.
В завершившемся розыгрыше АПЛ Дармиан принял участие всего в 18-ти поединках.