Италия

Защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан попал продолжит свою карьеру в одном из грандов Серии А.

С момента перехода в стан Красных Дьяволов Дармиан стал получать гораздо меньше игровой практики, а потому итальянец хочет вернуться в свою родную Серию А.

В течение продолжительного времени за ситуацией вокруг Маттео следил Интер, являющийся главным претендентом на игрока. Тем не менее, сейчас у миланцев появился весьма серьезный конкурент.

Как сообщает Corriere dello Sport, в борьбу за Дармиана включилась Рома, которая собирается переманить 27-летнего защитника у конкурента.

Волки планируют взять Маттео в аренду с последующим выкупом по окончании следующего сезона.

В завершившемся розыгрыше АПЛ Дармиан принял участие всего в 18-ти поединках.