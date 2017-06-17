Италия

Нерадзурри не оставляют попыток заполучить полузащитника Фиорентины Федерико Бернардески.

Фиалки установили на хавбека ценник в 50 млн евро после того, как он отказался подписывать с клубом новый контракт.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Интер готов заплатить 35 млн евро, при этом отправить в Фиорентину форварда Джанлуку Капрари.

Сам Бернардески предпочитает переход в Ювентус, который также претендует на его покупку, однако Фиорентина отказывается продавать Федерико своему извечному сопернику.

Интер же привлекает игрока тем, что в стане нерадзурри он сможет регулярно получать игровую практику.

В завершившемся сезоне на счету Бернардески 11 голов и 5 результативных передач в 32-х матчах Серии А.