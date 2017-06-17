Италия

Бывший главный тренер Милана Арриго Сакки раскритиковал голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Ранее стало известно, что один из самых перспективных игроков мира и воспитанник Милана Джанлуиджи Доннарумма не захотел продлевать соглашение с россонери, и заявил о желании перейти в Реал.

"Я уважал Доннарумму как человека и как футболиста. Но то, как он повел себя. Я был ошеломлен отсутствием у него благодарности по отношению к Милану. Теперья усомнился в нем не только, как в человеке, я усомнился в успешности его карьеры.

Хочу напомнить ему несколько примеров. Кака и Шевченко, которые ушли из Милана в Реал и Челси соответственно, также погнались за деньгами, а потом горько пожалели об этом", — цитирует Сакки Gazzetta dello Sport.

Напомним, что контракт 18-летнего голкипера рассчитан до лета 2018 года.