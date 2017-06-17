Италия

Спортивный директор Милана Массимо Мирабелли заявил, что клуб не намерен продавать голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Ранее стало известно, что 18-летний Доннарумма не станет продлевать контракт с Миланом. Таким образом, Джанлуиджи может покинуть клуб в конце следующего сезона в качестве свободного агента.

В итальянских СМИ сообщалось, что руководство клуба намерено пойти на принцип и не продавать игрока до истечения его контракта. Эту информации подтвердил спортивный директор клуба Массимо Мирабелли.

"Владельцы клуба приняли такое решение – не соглашаться на предложения по Доннарумме. Нынешним летом мы не будем его продавать", – цитирует слова Мирабелли ESPN.