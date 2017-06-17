Италия

Защитник Ювентуса Дани Алвес поделился своим мнением о Криштиану Роналду.

Дани Алвес противостоял Криштиану Роналду в финале Лиги чемпионов. Бразилец проиграл эту дуэль и ему вспомнили слова критики в адрес своего соперника.

"Иногда слова перевирают и они доходят к людей в другом смысле", — рассказал Алвес.

"Они считают, что я идиот или морально больной? Они думают, что я не знаю, что Криштиану феномен? Это так, но я считаю, что Месси оказывает больше влияния на игру. Но это не умаляет заслуг Криштиану".

"Я как Конор Макгрегор. Прежде чем идти в бой, я не скажу что мой соперник — феномен, это часть игры", — объясняет защитник.

"Как остановить игрока такого уровня, чтобы соблюдать правила? Я не собираюсь плакать из-за этого, то что происходит на поле, там и останется", — добавил Алвес.