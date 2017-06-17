Италия

Леандро Кастан и Хуан Итурбе вернутся в Рому после аренды в Торино.

Торино уже определился с будущим своих арендованных игроков — Леандро Кастана и Хуана Итурбе, права на которых принадлежат Роме.

Также Быки не планируют расставаться со своим полузащитником Даниэле Баселли, которым интересовалась Рома.

"У нас нет никаких договоренности с Ромой по Баселли или кем-либо еще. Мы планируем удержать его в Турине как минимум еще на год", — заявил спортивный директор Торино Джанлука Петраки.

"Итурбе и Кастан вернутся в столицу, поскольку их выступление было неубедительным", — сказал директор.

У обеих игроков была прописана опция выкупа, которую в Торино решили не использовать.

На счету Кастана 14 матчей за Торино, а Итурбе сыграл 29 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.