Италия

Нападающий Ромы Мохамед Салах ждет решения своего клуба по трансферу в Ливерпуль.

Рома ожидает, что английский клуб сделает новое предложение по трансферу нападающего Мохамеда Салаха, которое окажется для них более привлекательным.

По информации Sky Sports, Красные делали предложение по египтянину в размере 24 миллионов фунтов, однако оно было отклонено руководством Волков. Сообщается, что переговоры между клуба все еще идут.

Римляне хотят выручить за игрока 40 млн евро, что позволит им вложиться в правила финансового Fair Play.

25-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с Ливерпулем, поэтому сейчас лишь ждет, когда клубы договорятся между собой.