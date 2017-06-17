Луис Муриель может покинуть Интер и перейти в мадридский Атлетико.
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17 июня 2017, 22:58
Tuttomercatoweb сообщает, что Атлетико Мадрид ведет переговоры с Сампдорией по поводу трансфера Луиса Мюриэля. Агент футболиста Алессандро Луччи уже отправился в Испанию где проводит переговоры с представителями мадридского клуба.
План Матрасников заключается в том, чтобы договориться о трансфере, который состоится лишь в январе 2018 года.
Напомним, что Атлетико был наказан дисквалификацией на два трансферных окна, поэтому не сможет подписывать новых игроков до следующего года.
26-летний Муриэль в прошлом сезоне ссыграл в 33 матчах и сумел забить 13 голов и отдать 9 результативных передач.